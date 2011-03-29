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В Минске проходит Международный юношеский турнир по футболу памяти Анатолия Егорова

29 марта 2011 18:09
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В нынешнем году спор за призы турнира поведут восемь команд, составленных из молодых футбольных надежд 1998-го, а местами и 99-го годов рождения.

Традиционно на групповом этапе восемь команд-участниц разбиты на два квартета, в которых сыграют между собой по кругу. После чего первые команды групп разыграют между собой главный приз, остальные, в зависимости от занятых мест, проведут стыковые поединки.

Фаворитами квартета А вполне можно считать Борисовский «БАТЭ» и столичный «Партизан», а также гостей из Смоленска.

В группе Б на победу, скорее всего, будут претендовать хозяева турнира из СДЮШОР «Динамо-Минск» и дебютант поставский «ПМЦ». Впрочем, их соперники из солигорского «Шахтера» и столичной «Орбиты», наверняка, на этот счет имеют иное мнение.

Тем интереснее ожидается борьба. Желающих понаблюдать воочию за игрой будущих звезд белорусского футбола приглашаем на поле спорткомплекса «Олимпийский», который притаился за столичным Дворцом водного спорта.

30 марта, начиная с 10 часов утра, здесь будут проходить заключительные матчи группового этапа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А 31 марта, в то же время, пройдут стыковые матчи и финал, начало которого намечено на 13.30.

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