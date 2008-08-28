В Минске проходит Международный фестиваль хоккея

Накануне в его рамках открылся международный хоккейный турнир. Эти мероприятия – серьезный аргумент на право принять чемпионат мира-2014.

Заявка на его проведение в Беларуси уже подана в Международную федерацию хоккея и будет рассмотрена на ближайшем конгрессе организации в конце сентября. Тем временем в рамках нынешнего турнира уже состоялись первые встречи. Накануне команда главы государства играла со сборной Международной федерации хоккея. 12:9 в пользу белорусской ледовой дружины – таков итог игры. Всего же до конца недели встретятся 8 команд. Матчи международного турнира среди любителей хоккея проходят на двух площадках столицы, а также в ледовых дворцах в Бобруйске и Жлобине.



В рамках Фестиваля хоккея проходит немало интересных соревнований и мероприятий. Среди них – тренерский семинар, провести который в Минск прибыла солидная компания специалистов. Это несколько американцев во главе с известным в недавнем прошлом хоккеистом Эссой Тикканеном и выдающийся российский наставник Владимир Юрзинов-старший.



Более десяти лет он отработал в золотой сборной Советского союза бок о бок с Виктором Тихоновым, а сейчас передает опыт начинающим наставникам. Несколько десятков белорусских тренеров получили уникальную возможность узнать подробности подготовки таких хоккейных звезд как Алексей Яшин и Саку Койву. А Владимир Юрзинов отметил высокий уровень аудитории и стремительные темпы развития хоккея в Беларуси.