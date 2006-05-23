В Минске проходит конгресс Международного спортивного союза железнодорожников

Основная цель Союза, в состав которого входят 26 государств, - развитие любительского спорта среди железнодорожников.

Самые важные вопросы нынешнего форума - внесение изменений в календарь проведения чемпионатов и открытие веб-сайта Союза.

:Генеральный секретарь союза Вил Нелиссон приехал из Нидерландов. На железной дороге он работает более сорока лет. Любовь к стальным магистралям совмещает с увлечением футболом. И до сих пор не может определиться, что в его жизни играет более важную роль: спорт или основная профессия. Нынешний конгресс он считает особенным, потому что такой форум впервые принимает Беларусь как одна из самых молодых стран в Международном спортивном союзе железнодорожников.



Принимать столь высоких гостей для Белорусской железной дороги почетно. Спортивные достижения позволяют отечественным железнодорожникам не только укреплять международный имидж страны, но и пропагандировать здоровый образ жизни.

У железнодорожных магистралей нет границ - стальными лентами сегодня опоясан весь земной шар. Нет преград и для спорта.