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В Минске проходит конгресс Международного спортивного союза железнодорожников

23 мая 2006 11:24
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Основная цель Союза, в состав которого входят 26 государств, - развитие любительского спорта среди железнодорожников.

Самые важные вопросы  нынешнего форума - внесение изменений в календарь проведения чемпионатов и открытие веб-сайта Союза.

:Генеральный  секретарь союза Вил  Нелиссон приехал из Нидерландов. На железной дороге он работает более сорока лет. Любовь к стальным  магистралям   совмещает с увлечением  футболом. И до сих пор не может определиться, что в его жизни играет  более важную роль: спорт или основная профессия. Нынешний конгресс  он считает особенным, потому что такой форум впервые принимает Беларусь как одна из самых  молодых стран в Международном спортивном  союзе железнодорожников.
 
Принимать столь высоких гостей для  Белорусской железной дороги почетно. Спортивные достижения  позволяют   отечественным  железнодорожникам не только укреплять  международный имидж страны, но  и пропагандировать здоровый образ жизни.
У железнодорожных магистралей   нет границ - стальными  лентами сегодня опоясан  весь земной шар. Нет преград и для спорта.

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