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В Минске продолжается финальный этап «Золотой шайбы». На главный трофей в старшей возрастной группе претендуют 8 дружин

02 марта 2022 14:04
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Новости Беларуси. В Минске продолжается финальный этап Республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске продолжается финальный этап «Золотой шайбы». На главный трофей в старшей возрастной группе претендуют 8 дружин-1

На главный трофей в старшей возрастной группе претендуют восемь дружин. Ребята проводят групповой раунд по круговой системе, а уже в пятницу, 4 марта, в стыковых матчах разыграют главный трофей, а также будут отмечены призами от Президентского спортивного клуба в четырех номинациях.

Кроме того, для юных спортсменов подготовлена и культурно-развлекательная программа. Так, 3 марта по завершении группового этапа участники «Золотой шайбы» отправятся в столичный аквапарк.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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