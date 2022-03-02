В Минске продолжается финальный этап «Золотой шайбы». На главный трофей в старшей возрастной группе претендуют 8 дружин

Новости Беларуси. В Минске продолжается финальный этап Республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На главный трофей в старшей возрастной группе претендуют восемь дружин. Ребята проводят групповой раунд по круговой системе, а уже в пятницу, 4 марта, в стыковых матчах разыграют главный трофей, а также будут отмечены призами от Президентского спортивного клуба в четырех номинациях.

Кроме того, для юных спортсменов подготовлена и культурно-развлекательная программа. Так, 3 марта по завершении группового этапа участники «Золотой шайбы» отправятся в столичный аквапарк.