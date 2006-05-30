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В Минске построят тренировочный центр фристайла

30 мая 2006 14:05
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Около Дворца водного спорта вместо старого открытого бассейна построят учебно-тренировочный центр фристайла со спортивно-оздоровительным комплексом.

Здесь можно будет проводить соревнования и тренировки не только по этому виду спорта,  но и по прыжкам в воду, синхронному плаванию.

Минский центр фристайла станет единственным в мире крытым сооружением подобного класса, что позволит тренироваться круглый год. За соревнованиями смогут наблюдать с трибун 500 зрителей.

В здании центра фристайла, но отдельно от спортивной зоны, планируется построить аквапарк. Здесь расположатся аттракционы для детей и взрослых, а также сауна. А в подвальном этаже устроят биллиардную, боулинг, откроют бар и зал игровых автоматов.

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