В Минске напутствовали белорусских паралимпийцев

Они будут бороться за награды на играх в Пекине, которые начнутся 6 сентября. Торжественная встреча прошла у Стелы Минск-город-герой. Белорусские спортсмены — инвалиды примут своеобразную олимпийскую эстафету от наших атлетов. В китайскую столицу 32 белоруса отправятся в ближайшую субботу и выступят в шести дисциплинах. По мнению министра спорта и туризма Александра Григорова, им по силам повторить успех своих коллег с прошлой Олимпиады. Из Афин в 2004 году белорусские паралимпийцы привезли 29 медалей, 10 из которых — золотые.