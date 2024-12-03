В Минске начался финальный этап турнира «Золотая ракетка»

На кортах минского Дворца тенниса начался финальный этап республиканского командного турнира «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнование проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. За главные призы борются 4 команды, составленные из мальчиков и девочек до 12 лет. Каждый матч состоит из одиночных поединков, а также встреч в парном и смешанных разрядах. Обладателями золотой ракетки становились спортсмены из Академии тенниса в Солнечном, а последние четыре сезона главный трофей доставался СДЮШОР «Смена».