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В Минске начался финальный этап турнира «Золотая ракетка»

03 декабря 2024 11:33
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На кортах минского Дворца тенниса начался финальный этап республиканского командного турнира «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнование проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. За главные призы борются 4 команды, составленные из мальчиков и девочек до 12 лет. Каждый матч состоит из одиночных поединков, а также встреч в парном и смешанных разрядах. Обладателями золотой ракетки становились спортсмены из Академии тенниса в Солнечном, а последние четыре сезона главный трофей доставался СДЮШОР «Смена».

# Теннис

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