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В Минске чествовали стипендиатов Президентского спортивного клуба

17 декабря 2008 08:59
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Они отличились на Олимпиаде и Параолимпиаде в Пекине-2008. Среди них десятиборец Андрей Кравченко, гребец Артур Литвинчук, гимнастки Анастасия Иванькова и Ксения Санкович, а также параолимпийцы – пловцы Владимир Изотов, Роман Макаров и велосипедистка Елена Дроздова.

Отметим, что 23 стипендиата вошли в десятку сильнейших в своих видах олимпийской программы. И по их словам, эти стипендии стали одним из стимулов и помогли добиться высоких результатов. К слову, стипендии Президентского спортивного клуба молодым перспективным спортсменам и тренерам-преподавателям выплачиваются, начиная с 2007 года. В наступающем году клуб поддержит 135 молодых спортсменов.

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