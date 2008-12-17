В Минске чествовали стипендиатов Президентского спортивного клуба

Они отличились на Олимпиаде и Параолимпиаде в Пекине-2008. Среди них десятиборец Андрей Кравченко, гребец Артур Литвинчук, гимнастки Анастасия Иванькова и Ксения Санкович, а также параолимпийцы – пловцы Владимир Изотов, Роман Макаров и велосипедистка Елена Дроздова.



Отметим, что 23 стипендиата вошли в десятку сильнейших в своих видах олимпийской программы. И по их словам, эти стипендии стали одним из стимулов и помогли добиться высоких результатов. К слову, стипендии Президентского спортивного клуба молодым перспективным спортсменам и тренерам-преподавателям выплачиваются, начиная с 2007 года. В наступающем году клуб поддержит 135 молодых спортсменов.