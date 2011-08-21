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В Минск с Универсиады триумфально вернулась белорусская пловчиха Александра Герасименя

21 августа 2011 13:50
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В аэропорту ее встречали родные и близкие. На Универсиаде «золотая рыбка» белорусского плавания завоевала три медали: золото, серебро, и бронза.

Всего в копилке белорусской сборной на студенческих играх уже 10 наград, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, совсем недавно там же, в Китае, Александра Герасименя выиграла чемпионат мира. И продолжила серию побед на Универсиаде.

Александра Герасименя, чемпион и призер Универсиады по плаванию:
Универсиада – это не такой большой старт как чемпионат мира. Здесь страсти немного улеглись и было немного проще в психологическом плане. Возможно, поэтому в таком расслабленном состоянии получился результат. 
Мы вышли на пик формы на чемпионате мира, поэтому к Универсиаде подошли в неплохой форме, но, к сожалению, она начинает спадать. Потому что так долго ее держать невозможно.

# общество # Александра Герасименя

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