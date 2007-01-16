В Мельбурне стартовал первый турнир серии Большого Шлема "Australian Open"

Для белорусских теннисисток он сложился успешно.

Виктория Азаренко в стартовом матче одолела украинку Юлию Федак - 6:2, 5:7, 6:4. А Анастасия Екимова оставила не у дел испанку Лауру Паус-Тио - 6:2, 4:6, 7:5.

16 января в борьбу вступит единственный наш полпред в мужском турнире Максим Мирный. За выход во второй круг ему предстоит соперничать с перуанцем Луисом Хорной.

Тем временем на кортах Мельбурна произошла первая сенсация. 4-ый сеяный хорват Иван Любичич потерпел поражение от 42-ой ракетки мира американца Марди Фиша. Хотя, начало матча не предвещало беды хорватскому теннисисту. Любичич выиграл первый сет - 6:4, однако затем в его игре наступил провал и три последующие партии он уступил - сначала на тайбрейке - 6:7, затем - 4:6, 4:6. В остальных поединках никаких сюрпризов не отмечалось.Уверенно шагнули во второй круг первая ракетка мира швейцарец Роже Федерер, сеяные - киприот Маркос Багдатис, испанец Томми Робредо, хорват Марио Анчич, американец Энди Роддик. Удалось преодолеть стартовый круг и партнеру Максима Мирного по парному турниру Йонасу Бйоркману, одолевшему в пяти сетах француза Оливье Патэнса.

В женском одиночном разряде успешно преодолела первый раунд трио российских теннисисток - 3-я ракетка турнира Светлана Кузнецова, 5-ая - Надежда Петрова и 7-ая - Елена Дементьева. Отметим также удачный старт 2-ой сеянной - француженки Амели Моресмо, которая взяла верх над темнокожей американкой Шенай Пери - 6:3, 6:4. С победы после значительного игрового перерыва начала Автралиан Оупен и Серена Вильямс. Дальше идет и чешка Николь Вайдишова.