В Мельбурне продолжается Чемпионат мира по водным видам спорта

21 марта белорусский прыгун Сергей Кучмасов пытался пробиться в финал на метровом трамплине.

Накануне в квалификации он показал 3-ий результат, пропустив вперед лишь двух китайских спортсменов. Сегодня в своем полуфинале Кучмасов стал четвертым, набрав точно такую же сумму баллов, что и в предварительных соревнованиях - 387.

Право же продолжить борьбу получали по три лучших прыгуна из каждого полуфинала. На 22 марта в Мальбурне намечена квалификация на трехметровом трамплине у мужчин, где также выступит Сергей Кучмасов.

В состязаниях по синхронному плаванию дуэты продемонстрировали свои произвольные программы. Наши девушки Екатерина Кульпо и Анастасия Парфёнова, набрав 17-ую сумму баллов, в финал не квалифицировались.