В матче с «Неманом» «Витебск» взял первые три очка в чемпионате Беларуси по футболу сезона-2011

Встреча в Гродно, где местный «Неман» принимал «Витебск», казалась одной из самых предсказуемых в четвертом туре. Северяне, совершившие в межсезонье серьезные изменения как в составе, так и в тренерском штабе, пока свою игру только нащупывают и результатами поклонников, по большому счету, огорчают. После трех туров в активе витеблян было только одно очко.

А вот «Неман», напротив, взяв, похоже, все лучшее из прошлого сезона, добавил нескольких стилеобразующих игроков и, в итоге, демонстрировал на старте сезона весьма обнадеживающую игру.

Однако ожидаемой победы гродненцев в пятничном матче как-то не случилось.

Первая половина вовсе не предвещала подопечным Александра Корешкова чего-либо грустного. «Неман» атаковал гораздо чаще оппонента, вот только делали это хозяева уж как-то слишком размеренно и неспеша. Гости и вовсе раскочегарились только ближе к концу тайма. Острые моменты первых 45 минут можно было сосчитать по пальцам одной руки. Так что у главкомов соперников возникла очевидная нужда подкорректировать в антракте действия своих подопечных.

И если наставник «Витебска» Сергей Боровский вносить изменения в игру по средствам замен не стал, то его коллега по тренерскому цеху Александр Корешков за 15-минутный перерыв решился на две рокировки. Вместо железных игроков основы Ивана Денисевича и Алексея Сучкова на поле вышли неопытнее, но подающие большие надежды Павел Савицкий и Алексей Легчилин. Для 16-летнего Савицкого эта встреча и вовсе стала первой в Высшей лиге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дебютный поединок приятных эмоций Павлу не принес. Уже спустя три минуты «Неман» оказался в роли отыгрывающегося. Шустрый Алексей Кучук распечатал капитана «желто-зеленых». 1:0 – гости повели в счете.

Времени, чтобы отыграться у хозяев было в избытке. Однако атакам гродненчан по-прежнему не хватало осмысленности и выдумки.

В итоге, «Витебск» одерживает первую победу в сезоне, а подопечные Александра Корешкова продолжают на удивление неудачно играть дома: две ничьи в Кубке, два поражения в чемпионате. В этом году «Неман» вкусил прелести победы только на выезде.