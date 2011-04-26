В матче с «Неманом» ФК «Днепр» заработал лишь второе очко в нынешнем чемпионате Беларуси

Пятый чемпионатный тур свел в Могилеве команды, которые не лучшим образом стартовали в нынешнем чемпионате Беларуси. Местный «Днепр» и гродненский «Неман» перед началом первенства, наверняка, рассчитывали на большее, нежели 12 (последнее) и девятое места в турнирной таблице соответственно после четырех игр.

И если гродненские футболисты могут тешить самолюбие участием в финальном матче Кубка страны, который намечен на май, то могилевчане поводов для радости пока не имеют. Из кубкового розыгрыша подопечные Андрея Скоробогатько вылетели еще на стадии 1/16-финала, в нынешнем чемпионате к началу поединка имели в активе лишь одно очко, а в пассиве – ужасающую разницу забитых и пропущенных мячей – 2:11.

Поправить турнирное положение «днепряне» рассчитывали в матче с «Неманом», однако в первом тайме серьезных заявок на воплощение своих планов в жизнь не сделали.

Игра, благодаря обоюдной вялости и апатии, вообще получилась не самой выразительной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После антракта хозяева принялись действовать острее, и на 53-й минуте встречи Антон Матвеенко открыл счет. Но записать в свой актив первую в сезоне победу могилевчанам не позволили судьба и форвард гостей Виорэл Фрунзе. Причем, забил молдавский футболист дважды. Сначала из положения «вне игры», а после, на 69-й минуте, уже по всем правилам.

Ничья – 1:1, которая, похоже, не доставила радости ни тем, ни другим.