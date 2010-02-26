В матче первого раунда Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса теннисисты сборной Беларуси сыграют в гостях у итальянцев

Играть будут на открытом грунтовом корте, данное покрытие медленное, а потому как нельзя лучше подходит для наших соперников.

Отечественные же теннисисты, напротив, предпочитают хард. Тем не менее, именно команда Италии получила право выбора покрытия. Чем и воспользовалась.

Предстоящий матч состоится 5-7 марта на арене, вмещающей 2,5 тысячи зрителей. Капитан белорусской команды Владимир Волчков заявил на этот матч Владимира Игнатика, Александра Бурого, Андрея Василевского и Максима Мирного.

В рейтинге Кубка Дэвиса итальянцы занимают 26-е место, а отечественные теннисисты располагаются на 31-ой позиции. Победитель встречи в следующем раунде сыграет с командой Голландии.