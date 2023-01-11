В матче ЧБ по гандболу минский СКА одолел «Машеку» из Могилёва

Новости Беларуси. СКА победил «Машеку» в единственном матче мужского чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На площадке хозяйствовали «армейцы», несмотря на то, что играли на выезде. Коллектив из Могилева пытался что-либо противопоставить конкуренту, но силы явно были не равны. В итоге преимущество минчан составило 6 мячей – 33:27. Они упрочили лидерство в таблице. Ближайший преследователь «Мешков Брест» отстает на 5 пунктов, но имеет на 2 игры меньше.