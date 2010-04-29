В Лиге чемпионов на подступах к решающему матчу «Барселона» сложила с себя полномочия

В полуфинале обладателя главного еврокубкового трофея по сумме двух встреч выбил из борьбы итальянский «Интернационале».

Проиграв в Милане со счетом 1:3, подопечные Хосепа Гвардьолы были вынуждены дома побеждать с разницей в два мяча. Встреча на «Камп Ноу» прошла полностью под диктовку хозяев поля. Они безраздельно владели мячом, постоянно атаковали, но лишь раз сумели добиться успеха. На 84-й минуте гол в положении на грани офсайда забил защитник «Барсы» Пике.

Общий итог противостояния клубов — 3:2 в пользу «Интера», который и сыграет в финале Лиги чемпионов 22 мая в Мадриде с мюнхенской «Баварией».

Тактика на удержание счета, избранная Жозе Моуринью, полностью устроила итальянских болельщиков, которые рано утром собрались в миланском аэропорту, чтобы поприветствовать своих любимцев. К тому же матч в Барселоне «Интер» доигрывал вдесятером, отбивая натиск соперника. Фаны «Интера» верят, что в мае он станет сильнейшим клубом Европы, лучшим клубом страны и выиграет скудетто. В Италии главный конкурент миланцев — «Рома».