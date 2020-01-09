В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

Новости Беларуси. Даже пробитые колёса не мешают белорусам идти вторыми в генеральной классификации ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навигация была несложной, но вот второй и третий отрезок были убойными. Экипажу Вязовича пришлось менять колесо, а потом ещё продолжать ехать с двумя проколами.

Третий участок, по словам наших спортсменов, был таким, что на нём впору триал проводить. Потому 6-е место по итогам четвёртого дня соревнований и общее итоговое второе – хороший результат. «Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»

9 января команды вышли на старт пятого этапа. Его протяжённость 563 километра. Спецучасток наконец-то уведёт гонщиков и райдеров в огромные дюны – почти половина маршрута пройдёт в песках.