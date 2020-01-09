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В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

09 января 2020 13:26
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Новости Беларуси. Даже пробитые колёса не мешают белорусам идти вторыми в генеральной классификации ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»-1

Навигация была несложной, но вот второй и третий отрезок были убойными. Экипажу Вязовича пришлось менять колесо, а потом ещё продолжать ехать с двумя проколами.

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»-4

Третий участок, по словам наших спортсменов, был таким, что на нём впору триал проводить. Потому 6-е место по итогам четвёртого дня соревнований и общее итоговое второе  хороший результат.

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»-7

9 января команды вышли на старт пятого этапа. Его протяжённость 563 километра. Спецучасток наконец-то уведёт гонщиков и райдеров в огромные дюны – почти половина маршрута пройдёт в песках.

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»-10

Впрочем, скал и камней также будет в избытке – они послужат отличными ориентирами для штурманов. Но и здесь участникам не стоит забывать о риске прокола. 

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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