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В Ледовом Дворце проходит первенство страны по фигурному катанию

05 февраля 2007 08:04
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Спортсмены соревнуются за право представлять Беларусь на юниорском чемпионате мира.Планетарный форум намечен на 26 февраля, и провести его собирается  Оберсдорф. Окончательный состав белорусской делегации в Германию будет  назван тренерским советом, пока же фигуристы не жалея себя, отдают все силы борьбе: вдруг получится обойти потенциальных победителей и вскочить в  последний вагон поезда, уходящего на немецкую землю.
У девушек, например, на недавнем Чемпионате Европы Беларусь представляла  Юлия Шеремет, ставшая там  29-ой. 3 февраля под сводами Ледового Дворца представительницу Витебской школы обошла минчанка Екатерина Махамович.    "Бронза" у Яны Зайцевой. У юношей позади только короткая программа,  в лидерах пока минчанин Дмитрий Кагиров.
У танцевальных пар кульминация в виде произвольной программы. После обязательной и оригинальной композиций впереди фавориты Александра Максимова и Егор Майстров. Эта пара очень серьезно готовится к предстоящему чемпионату.

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