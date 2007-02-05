В Ледовом Дворце проходит первенство страны по фигурному катанию

Спортсмены соревнуются за право представлять Беларусь на юниорском чемпионате мира.Планетарный форум намечен на 26 февраля, и провести его собирается Оберсдорф. Окончательный состав белорусской делегации в Германию будет назван тренерским советом, пока же фигуристы не жалея себя, отдают все силы борьбе: вдруг получится обойти потенциальных победителей и вскочить в последний вагон поезда, уходящего на немецкую землю.

У девушек, например, на недавнем Чемпионате Европы Беларусь представляла Юлия Шеремет, ставшая там 29-ой. 3 февраля под сводами Ледового Дворца представительницу Витебской школы обошла минчанка Екатерина Махамович. "Бронза" у Яны Зайцевой. У юношей позади только короткая программа, в лидерах пока минчанин Дмитрий Кагиров.

У танцевальных пар кульминация в виде произвольной программы. После обязательной и оригинальной композиций впереди фавориты Александра Максимова и Егор Майстров. Эта пара очень серьезно готовится к предстоящему чемпионату.