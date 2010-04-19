В квалификации Кубка мира по хоккею на траве среди женских команд сборная Беларуси проиграла команде Японии

Андрей Карев: Самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в жизни – переезд в Беларусь

Защитник минской «Юности» Андрей Карев, в нынешнем сезоне в составе белорусской дружины сыграл на Олимпиаде в Ванкувере и стал носить звание пятикратного чемпиона Беларуси.