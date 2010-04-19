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В квалификации Кубка мира по хоккею на траве среди женских команд сборная Беларуси проиграла команде Японии

19 апреля 2010 11:44
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Матч завершился со счётом 2:10.К сожалению, наша команда заняла последнее место в группе.

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