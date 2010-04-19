В квалификации Кубка мира по хоккею на траве среди женских команд сборная Беларуси проиграла команде Японии

Защитник минской «Юности» Андрей Карев, в нынешнем сезоне в составе белорусской дружины сыграл на Олимпиаде в Ванкувере и стал носить звание пятикратного чемпиона Беларуси.
Замыкает рейтинг точный бросок Алексея Страхова, открывший финальную серию между «Юностью» и «Шахтером».
В четверг на «Минск-Арене» состоялась пресс-конференция с участием генерального директора минского «Динамо» Сергея Каткова и недавно назначенного на пост главного тренера команды чешского специалиста Марека Сикоры.
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