В Кубке Беларуси по футболу определились все пары четвертьфиналистов

Минула всего неделя со дня, когда определились все участники четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. Болельщики команд, которым посчастливилось пробиться в восьмерку претендентов на трофей, без сомнения, провели эти семь дней в нетерпеливом ожидании. В понедельник это ожидание превратилось в повод для страстных дискуссий и споров на тему «повезло нашим или не очень».

Среди главных интриг процедуры жеребьевки было возможное повторение Кубка Беларуси-2011, в котором, напомним, сразились «Неман» и «Гомель». Однако нынешние полновластные хозяева трофея гомельчане достались в соперники брестским динамовцам. И тут уже трудно однозначно сказать, кому повезло больше. Ведь именно динамовцы выбили на предыдущей стадии турнира чемпиона страны борисовский БАТЭ. Так что предсказать исход этого противостояния и сейчас, и весной будет необычайно сложно.

В других образовавшихся в понедельник кубковых парах обозначить фаворита можно без труда, так как представители Первой лиги встретятся с командами из высшего белорусского футбольного света.

Кстати, нынешний розыгрыш Кубка страны имеет свою особенность. Стадия четвертьфинала будет состоять лишь из одного матча, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поединки эти пройдут на поле команд, указанных в таблице первыми. Встречи должны быть сыграны в марте будущего года. Ориентировочно — 14-го числа.