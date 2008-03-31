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В Китай прибыл главный символ Олимпиады

31 марта 2008 07:37
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В центре Пекина прошла торжественная церемония встречи олимпийского огня.Свидетелями завораживающего действа стали тысячи людей, в том числе высшее руководство Китая. Огонь разделили на две части, одна из которых останется в Пекине, другая отправится в путешествие по планете. Факел преодолеет рекордную дистанцию в 137 тысяч километров. За 130 дней, а именно столько осталось до начала олимпиады, огонь побывает в 19 странах. В эстафете примут участие почти 22 тысячи факелоносцев.

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