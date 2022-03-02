В Китае стартовала эстафета огня зимней Паралимпиады. Всё происходит без зрителей

Новости Китая. На севере Китая стартовала эстафета огня зимних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет по трем городам, включая Пекин, где состоятся соревнования.

Как и эстафета олимпийского огня, все происходит без зрителей. Дистанцию преодолеют 565 факелоносцев, из которых пятая часть – люди с ограниченными возможностями.

4 марта паралимпийский огонь зажгут на национальном стадионе «Птичье гнездо», это и ознаменует официальный старт Игр в Пекине, которые продлятся по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов наград в таких видах, как биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжный спорт, сноуборд и следж-хоккей.