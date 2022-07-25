Прямой эфир

В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций»

25 июля 2022 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 июля команды определяли победителей и призеров соревнований.

В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций»-1

В женском финале сборная России встречалась с командой Беларуси. Матч завершился вничью – 5:5. Но в серии буллитов белоруски были сильней – 4:3. Таким образом женская сборная нашей страны завоевала главный приз турнира. А вот мужская команда России разгромила сборную Беларуси со счетом – 7:2. И стала обладателем почетного приза. Наши ребята – серебряные призеры. В мужском матче за третье место сборная Беларуси до 21 года проиграла российской молодежке – 1:2. А вот девушки до 21 года одержали победу над россиянками – 2:1. И стали бронзовыми призерами турнира.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спортсмены из 13 стран мира. В Казани состоялся последний плавательный день «Игр Дружбы»
25 июля 2022 19:24

Спортсмены из 13 стран мира. В Казани состоялся последний плавательный день «Игр Дружбы»

Лала Крамаренко на «Хрустальной розе»: было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало
25 июля 2022 18:40

Лала Крамаренко на «Хрустальной розе»: было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало

Лепарская о «Хрустальной розе»: хорошо работают тренеры, много хороших детей
25 июля 2022 18:36

Лепарская о «Хрустальной розе»: хорошо работают тренеры, много хороших детей