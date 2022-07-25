В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций»

В женском финале сборная России встречалась с командой Беларуси. Матч завершился вничью – 5:5. Но в серии буллитов белоруски были сильней – 4:3. Таким образом женская сборная нашей страны завоевала главный приз турнира. А вот мужская команда России разгромила сборную Беларуси со счетом – 7:2. И стала обладателем почетного приза. Наши ребята – серебряные призеры. В мужском матче за третье место сборная Беларуси до 21 года проиграла российской молодежке – 1:2. А вот девушки до 21 года одержали победу над россиянками – 2:1. И стали бронзовыми призерами турнира.