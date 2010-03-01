В канадском Ванкувере завершилась торжественная церемония закрытия 21-х зимних Олимпийских игр

17 дней бескомпромиссной и захватывающей борьбы подарили любителям спорта по всему миру настоящий праздник. Эстафету нового олимпийского цикла принял российский Сочи.

Ну, а в последний день «Белой Олимпиады» спортсмены разыграли оставшиеся 2 комплекта наград. В лыжном марафоне классическим стилем на 50 километров стартовали наши Сергей Долидович и Алексей Иванов. Лидер мужской команды Долидович до последнего боролся за попадание в призовую тройку, однако за 10 километров до конца гонки выпал из основной группы, завершив выступление на 25-м месте, Алексей Иванов расположился на 45-й позиции. Победу праздновал норвежец Петер Нуртуг.

Украшением Олимпиады стал хоккейный финал между родоначальниками этого вида спорта - канадцами - и сборной США. Хозяева турнира преподнесли настоящий подарок своим болельщикам, переиграв соперника в овертайме со счетом – 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий канадской дружины Сидни Кросби.