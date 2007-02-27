В канадском Апексе прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу

К сожалению, наши лыжные акробаты на пьедестал не попали. В женских соревнованиях Алла Цупер стала 5-ой, а Ассоль Сливец и вовсе в финал не пробилась, заняв в квалификации 12-ое место.

У мужчин лучший из белорусов - Дмитрий Дащинский, который также не смог подняться выше 5-го места. В десятку еще вошли Денис Осипов - он 7-ой, и Тимофей Сливец, остановившийся на 9-ой позиции. Алексей Гришин 18-ый, Антон Кушнир - 20-ый.

Через неделю в итальянской Мадонна Де Кампилье у фристайлистов стартует Чемпионат мира.



А лыжный Чемпионат мира, проходящий в японском Саппоро взял небольшую паузу. 26 февраля у спортсменов была возможность передохнуть, а уже сегодня состязания возобновятся. Лыжницы-гонщицы выйдут на старт 10-километровой гонки свободным стилем, на которую заявлены и четыре белоруски: Виктория Лопатина, Ольга Василенок, Людмила Шабловская и Елена Санникова.



Стало известно, что Сергей Долидович успешно прошел повторный тест на гемоглобин, и теперь сможет принять участие в состязаниях мирового форума. Ближайшая гонка с его участием - 15-километровая дистанция коньковым ходом, которая состоится в 28 февраля.