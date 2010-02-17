В Канаде стартовал олимпийский хоккейный турнир

В матче-открытии американцы переиграли швейцарцев — 3:1.

Позже канадцы разгромили норвежцев — 8:0, а команда России не оставила шансов сборной Латвии — 8:2.

Белорусы начнут состязания сегодня. Первыми оппонентами подопечных Михаила Захарова станут финны. В рамках группы «С» также состоится поединок Швеция — Германия.

Перед стартовой встречей тренерскому штабу белорусской дружины предстоит поломать голову над тем, в каких сочетаниях выпустить на лед хоккеистов. После длительных консультаций с врачами было решено, что старший из братьев Костицыных Олимпиаду пропустит, так же, как и другой НХЛовец Михаил Грабовский.