В Канаде стартовал 72-й чемпионат мира по хоккею

В первом матче соперниками сборной Беларуси стали маститые шведы. Эту сильнейшую сборную белорусы уже обыгрывали – вспомним Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Пока в заявке нашей команды 18 хоккеистов. Тренерский штаб рассчитывает пополнить состав по ходу турнира белорусскими легионерами, выступающими в НХЛ. Ждут в стане национальной сборной Руслана Салея. Защитник не надевал белорусскую форму четыре года, но поражение его клуба "Колорадо" от "Детройта" в четвертьфинале плей-офф позволит ему помочь соотечественникам. Правда, на первую игру он не успевает – прилетит в Канаду только завтра.



Трио из "Монреаля" – братья Костицыны и Михаил Грабовский – пока еще борются в Кубке Стэнли. Но в случае поражения сегодня ночью от "Филадельфии" они наверняка присоединятся к сборной. В отсутствие сильнейших игроков сражаться со шведами будет непросто, но как заверил главный тренер белорусской команды Курт Фрейзер, которому мы дозвонились в Канаду, ничего невозможного нет.



Курт Фрейзер, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: "Хороший старт на чемпионате мира очень важен. Поэтому сосредоточимся на трех предстоящих матчах – против Швеции, Швейцарии и Франции. Рассчитываем выйти во второй этап с набранными очками. На прошлом чемпионате это не удалось, и нам было очень тяжело. Учтем ошибки и попытаемся их исправить".



На предварительном этапе белорусским хоккеистам предстоит сыграть три встречи. Помимо шведов, нашими соперниками будут в понедельник – швейцарцы, а в среду – французы. Чтобы выйти в следующий этап, необходимо выиграть хотя бы один матч. Кроме того, не стоит забывать, что на чемпионате мира проходит отбор на Олимпийские игры 2010 года, которые пройдут в Ванкувере. Что получить туда путевку, белорусам необходимо опередить в рейтинге сборную Латвии.



К сожалению, трижды ведя по ходу встречи, белорусская сборная потерпела поражение. Итог противостояния 6:5 в пользу шведов.



Чемпионат мира стартовал вчера, и пока обходится без сенсаций. Россияне разгромили итальянцев 7:1, Канада не оставила шансов Словении – 5:1. Кроме того, США было сильнее Латвии 4:0, а Чехия – Дании 5:2.