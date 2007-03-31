В Испании жмут на педали сильнейшие трековики мира

Еще один мировой форум - Чемпионат мира по велотреку - с участием белорусских спортсменов стартовал в Испании. На велодроме знаменитого курорта Пальма де Майорка соревнуются сильнейшие мастера-трековики. 29 марта, к сожалению, медалей белорусам не удалось завоевать, хотя Александр Лисовский, выступавший в омниуме, был очень близок к пьедесталу. Отметим, что в программу Чемпионата мира по велотреку омниум включён впервые. Дисциплина эта представляет собой многоборье, в котором победитель определяется по итогам состязаний в пяти видах: спринте, скретче, гонке по очкам, преследовании и гите. Белорусу Александру Лисовскому, как выяснилось, медальные перспективы испортило неудачное выступление в первом виде программы - спринте на 200 метров, где он был только 16-м. Зато в скретче Лисовский занял 4-ое место, а затем неплохо провел и преследование - 7-ой результат. В гонке по очкам и километровом гите Лисовский финишировал 5-м, и в итоге занял 4-ое место, с такой же суммой баллов, как и бронзовый призер американец Чальз-Бредли Хафф. Отдать бронзу спортсмену из США судьи решили с учетом его более высокой позиции в заключительном виде - разделке, где Хафф был 4-м. 30 марта в борьбу на чемпионате вступили наши лидеры - Наталья Цилинская и Василий Кириенко. В квалификации женского спринта Цилинская показала 6-ое время и вышла в основные соревнования. В 1/16-ой белорусская прима оставила не у дел колумбийку Диана Мария Гарсия Орего, а в 1/8-ой повергла кубинку Лизандру Гуэрру. Успешно справился с квалификацией скретча и Василий Кириенко. Он выиграл свой предварительный заезд, и 30 марта вечером поспорит за награды в финале. В четвертьфинале 31 марта Цилинская выясняла отношения с британкой Викторией Пендлтон, и к нашей радости Наталье удалось попасть на пьедестал. Она заполучила бронзовую медаль. Завершились состязания в женском гите. Наталья проиграла Виктории Пендлтон. Причем, британке для победы понадобилось всего два заезда. Мало того, в утешительном финале за 5-ое - 8-ое места, Цилинская финишировала 3-ей, и заняла в итоге только 7-ое место. Для Василия Кириенко пятница тоже не сложилась. В финале скретча он финишировал лишь 9-м. Такой результат белоруса едва ли мог устроить, ведь в его карьере есть и победа на этапе Кубка мира в этой дисциплине. 31 марта он попробовал реабилитироваться в гонке по очкам. С квалификацией Кириенко справился успешно, в своем заезде показал третий результат. Наталья Цилинская завершила выступление в гите. Стартовала она последней, зная уже все результаты соперниц. Как правило, это дает некоторое преимущество. Но не в этот раз. Австралийка Анна Мирс, преодолевшая дистанцию предпоследней, смогла превзойти секунды мирового рекорда. И понятное дело, Цилинской стартовавшей вслед за ней, пришлось собрать все силы в кулак, чтобы не расклеиться и побороться за награду. В итоге, пропустив вперед новоиспеченную рекордсменку Мирс и кубинскую приму Лизандру Гуэрру, Цилинская стала третьей. 1 апреля она наверняка попытается подняться еще выше в кейрине.