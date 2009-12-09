В хоккейном национальном первенстве накануне были сыграны шесть матчей

В столице «Керамин» принимал «Гомель». Матч получился вполне зрелищным, и интрига держала в напряжении почти до конца.

В первом периоде шайб заброшено не было, а во второй трети минчане сумели воспользоваться большинством. Иван Усенко был точен от синей линии. «Керамин» смог отыграться лишь ближе к концовке встречи, автором шайбы стал Игорь Ворошилов. Однако уцепиться за шанс хозяевам не удалось: спустя пару минут они дважды пропустили. Отличались Александр Жидких и Сергей Огородников. 3:1 – победа «Гомеля», таков исход поединка.

Среди результатов остальных противостояний выделим викторию лидирующей «Юности» в Лиепае.

«Керамин» – «Гомель» – 1:3;

«Шахтер» – «Сокол» – 5:2;

«Металлург» (Жлобин) – «Витебск» – 1:2;

«Шинник» – «Химик-СКА» – 7:1;

«Металлургс» (Липае) – «Юность» – 1:3;

«Динамо-Юниорс» – «Химволокно» – 3:1.