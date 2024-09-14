В хоккейной эстралиге «Металлург» обыграл «Авиатора» из Барановичей

В хоккейной эстралиге «Металлург» одержал волевую победу над «Авиатором» из Барановичей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионы Беларуси на выезде уступали хозяевам со счетом 1:4. В третьем периоде «Металлург» смог догнать оппонентов и перевести поединок в овертайм. Сергей Костицын решил судьбу встречи, забросив победную шайбу в ворота соперника. «Сталевары» победили – 5:4. В еще одном матче «Лида» взяла верх над «Могилевом» со счетом 2:1.

14 сентября в экстралиге запланированы три поединка. «Брест» дома сыграет с «Шахтером», «Витебск» наведается в гости к «Гомелю», а в Минске пройдет белорусское классико – «Юность» будет противостоять гродненскому «Неману».