Прямой эфир

В хоккейной эстралиге «Металлург» обыграл «Авиатора» из Барановичей

14 сентября 2024 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В хоккейной эстралиге «Металлург» одержал волевую победу над «Авиатором» из Барановичей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В хоккейной эстралиге «Металлург» обыграл «Авиатора» из Барановичей-1

Чемпионы Беларуси на выезде уступали хозяевам со счетом 1:4. В третьем периоде «Металлург» смог догнать оппонентов и перевести поединок в овертайм. Сергей Костицын решил судьбу встречи, забросив победную шайбу в ворота соперника. «Сталевары» победили – 5:4. В еще одном матче «Лида» взяла верх над «Могилевом» со счетом 2:1.

14 сентября в экстралиге запланированы три поединка. «Брест» дома сыграет с «Шахтером», «Витебск» наведается в гости к «Гомелю», а в Минске пройдет белорусское классико – «Юность» будет противостоять гродненскому «Неману».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по футболу – «Слуцк» и солигорский «Шахтёр» сыграли вничью
14 сентября 2024 12:27

ЧБ по футболу – «Слуцк» и солигорский «Шахтёр» сыграли вничью

90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью
14 сентября 2024 09:29

90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью

3 возраста, 21 одна команда – в Минске стартовал Кубок Федерации по хоккею
13 сентября 2024 19:42

3 возраста, 21 одна команда – в Минске стартовал Кубок Федерации по хоккею