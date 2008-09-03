В Гродно стартовали финальные игры чемпионата Беларуси по детскому футболу

Церемония открытия турнира прошла на главном стадионе областного центра. Здесь же состоялась и первая игра. Всего же за главный приз на протяжении четырех дней будут бороться восемь лучших любительских футбольных команд страны. Победителям кроме дипломов и медалей, вручат кожаный мяч с автографами национальной сборной Беларуси по футболу.



Эти игры называют неофициальным чемпионатом Беларуси по детскому футболу. Здесь есть и команды, и профессиональные судьи, и болельщики и призы. Единственное отличие, в футбол играют 12-ти летние ребята, которые еще вчера гоняли мяч во дворах. Как и любой турнир высокого уровня, "Кожаный мяч" имеет богатую историю.

Фаворит соревнований – детская команда из Лиды. Юные спортсмены – неоднократные победители любительских игр. В силах своих уверены. Однако, признаются футболисты, и соперники не уступают. Уже со следующего года соревнования будут проходить по новым правилам. Команда – чемпионка получит право принимать финальный турнир в своем городе.



Республиканские соревнования среди подростков "Кожаный мяч" на призы президентского спортивного клуба город над Неманом принимает впервые.