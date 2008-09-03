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В Гродно стартовали финальные игры чемпионата Беларуси по детскому футболу

03 сентября 2008 16:51
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Республиканские соревнования среди подростков "Кожаный мяч" на призы президентского спортивного клуба город над Неманом принимает впервые.
Церемония открытия турнира прошла на главном стадионе областного центра. Здесь же состоялась и первая игра. Всего же за главный приз на протяжении четырех дней будут бороться восемь лучших любительских футбольных команд страны. Победителям кроме дипломов и медалей, вручат кожаный мяч с автографами национальной сборной Беларуси по футболу.

Эти игры называют неофициальным чемпионатом Беларуси по детскому футболу. Здесь есть и команды, и профессиональные судьи, и болельщики и призы. Единственное отличие,  в футбол играют 12-ти летние ребята, которые еще вчера гоняли мяч во дворах. Как и любой турнир высокого уровня, "Кожаный мяч" имеет богатую историю.
 
Фаворит соревнований – детская команда из Лиды. Юные спортсмены – неоднократные победители любительских игр. В силах своих уверены. Однако, признаются футболисты, и соперники не уступают. Уже со следующего года соревнования будут проходить по новым правилам. Команда – чемпионка получит право принимать финальный турнир в своем городе.

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