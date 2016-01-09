В Гродно профессиональные хоккеисты провели мастер-класс для местной детворы

Новости Беларуси. В Гродно настоящий сюрприз для местной детворы устроили воспитанники юношеской спортивной школы. Ребята провели открытую тренировку пряно на дворовой ледовой площадке. Всего несколько уроков и любительские команды смогли провести настоящий чемпионат микрорайона по хоккею. За ним наблюдал Юрий Карнелович, корреспондент СТВ.

Такого сюрприза местная детвора никак не ожидала. К ним на дворовую площадку приехала целая профессиональная команда. И теперь можно своими глазами увидеть, как тренируются профессиональные хоккеисты-юниоры.

Ребята буквально облепили борта хоккейной площадки и жадно следили за каждым движением профессионалов. Говорят, сейчас на каникулах на льду проводят всё свободное время, но такие передачи и такие голы пока не получаются.

Даниил Базис, житель Гродно:

Мы пришли сначала поиграть. Увидели, что тут играют профессионально, очень понравилось.

Никита Статкевич, житель Гродно:

Мне очень понравилось. Я видел, как играли профессионалы. Мне это очень нравится.

Олег Канцевич, житель Гродно:

Здорово, это явные профессионалы. У них своя есть экипировка. Ну я сам хожу, играю утром и вечером. Соберём скоро свою команду, надеюсь, всё получится.

Сказано — сделано. Тренировка ещё не закончилась, а ребята уже разбились на команды и тут же на траве стали отрабатывать увиденные приёмы игры. Такой прыти от местных мальчишек не ожидал даже тренер. Говорит, выездную игру устраивали, чтобы привлечь ребят в профессиональный хоккей. И судя по азарту юных игроков, это получилось.

Андрей Жигало, тренер хоккейной команды «Принеманские ястребы»:

Сделали открытую тренировку для того, чтобы привлечь ребят к себе в команду для занятия спортом — хоккеем. Теперь хоккей в стране — номер один вид спорта. Большое внимание главы государства уделяется на это. Строим хоккейные площадки под открытым небом, поэтому хотели как пиар-акцию провести открытую тренировку для детей. Показать, что есть к чему стремиться.

Первый блин не оказался комом. Только в Гродно несколько десятков хоккейных коробок и на каждой из них профессиональные игроки планируют провести такие мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.