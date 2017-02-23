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В Гродно открыли новый футбольный манеж

23 февраля 2017 16:48
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Новости Беларуси. Новый футбольный манеж открыли сегодня в Гродно. С его появлением у юных спортсменов появится возможность заниматься футболом круглый год. Спортивная площадка накрыта специальным куполом.

Несмотря на то, что манеж только открылся, расписание занятий здесь уже очень плотное.

Задействован центр будет с утра до самого вечера. Ведь футболом в регионе занимаются более 4 тысяч ребят.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:
Этот подарок, который федерация вместе с областью, городом делают для всех жителей Гродно. Это хорошее подтверждение того, что Федерация много внимания уделяет развитию футбольной инфраструктуры

Важно и то, что возможность тренироваться в манеже получат не только воспитанники спортивных школ и профессиональные футболисты. Определены десять общеобразовательных школ, которые в шестой школьный день будут проводить здесь занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол Беларуси # Сергей Румас

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