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В Гродно открыли крытый футбольный манеж

23 февраля 2017 14:46
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Новости Беларуси. Новый футбольный манеж открыли 23 февраля в Гродно. С его появлением у юных спортсменов города появится возможность заниматься футболом круглый год.

Спортивная площадка накрыта специальным куполом.

Несмотря на то, что манеж только открылся, расписание занятий здесь уже очень плотное. Задействован центр будет с утра до самого вечера, ведь футболом в регионе занимаются более 4000 ребят. Важно и то, что возможность тренироваться в манеже получат не только воспитанники спортивных школ и профессиональные футболисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены школ, которые в шестой школьный день будут проводить здесь занятия.

# Футбол

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