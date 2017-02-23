В Гродно открыли крытый футбольный манеж

Новости Беларуси. Новый футбольный манеж открыли 23 февраля в Гродно. С его появлением у юных спортсменов города появится возможность заниматься футболом круглый год.

Спортивная площадка накрыта специальным куполом.

Несмотря на то, что манеж только открылся, расписание занятий здесь уже очень плотное. Задействован центр будет с утра до самого вечера, ведь футболом в регионе занимаются более 4000 ребят. Важно и то, что возможность тренироваться в манеже получат не только воспитанники спортивных школ и профессиональные футболисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.