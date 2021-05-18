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В Гродно начался заключительный этап отбора на ОИ по тяжёлой атлетике. Когда станут известны имена олимпийцев?

18 мая 2021 13:06
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Новости Беларуси. В Гродно стартовал один из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры по тяжелой атлетике – чемпионат Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Гродно начался заключительный этап отбора на ОИ по тяжёлой атлетике. Когда станут известны имена олимпийцев?-1

В заявочных протоколах значатся около 160 участников. Напомним, на предстоящую Олимпиаду в Токио от нашей страны отправятся только два спортсмена: один мужчина и одна женщина.

В Гродно начался заключительный этап отбора на ОИ по тяжёлой атлетике. Когда станут известны имена олимпийцев?-4

18 мая – первый день турнира, спортсмены разыграют четыре комплекта наград в легких весах. 22 мая – последний день. В середине июня станут известны имена олимпийцев.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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