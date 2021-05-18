В Гродно начался заключительный этап отбора на ОИ по тяжёлой атлетике. Когда станут известны имена олимпийцев?

Новости Беларуси. В Гродно стартовал один из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры по тяжелой атлетике – чемпионат Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Гродно стартовал один из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры по тяжелой атлетике – чемпионат Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заявочных протоколах значатся около 160 участников. Напомним, на предстоящую Олимпиаду в Токио от нашей страны отправятся только два спортсмена: один мужчина и одна женщина.
18 мая – первый день турнира, спортсмены разыграют четыре комплекта наград в легких весах. 22 мая – последний день. В середине июня станут известны имена олимпийцев.