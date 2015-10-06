Новости Беларуси. О тех, за кого на стартах болеет не только семья, но и целые города. В Гродно чествовали спортсменов, которые заняли призовые места на международных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне гродненцы серьезно заявили о себе на чемпионатах Европы и мира в самых различных видах спорта. На сегодняшний день больше 30 атлетов поднимались на высшую ступень пьедестала. Большие надежды у гродненских атлетов на главные старты четырехлетия – Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Константин Куровский, чемпион Европы по тяжелой атлетике среди юниоров:

Соперники были достаточно сильные, была немалая борьба. Но все-таки, когда выиграл, встал на пьедестал, зазвучал гимн, понял, что это было все не зря.