Прямой эфир

В Гродно чествовали спортсменов, которые заняли призовые места на международных соревнованиях

06 октября 2015 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О тех, за кого на стартах болеет не только семья, но и целые города. В Гродно чествовали спортсменов, которые заняли призовые места на международных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне гродненцы серьезно заявили о себе на чемпионатах Европы и мира в самых различных видах спорта. На сегодняшний день больше 30 атлетов поднимались на высшую ступень пьедестала. Большие надежды у гродненских атлетов на главные старты четырехлетия – Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Константин Куровский, чемпион Европы по тяжелой атлетике среди юниоров:
Соперники были достаточно сильные, была немалая борьба. Но все-таки, когда выиграл, встал на пьедестал, зазвучал гимн, понял, что это было все не зря.

# Выставки # Государственная политика в области спорта

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Гагиев: Сегодня в Беларуси получило развитие около 160 видов спорта
06 октября 2015 12:24

Александр Гагиев: Сегодня в Беларуси получило развитие около 160 видов спорта

Новые возможности для спортсменов. Академия тенниса распахнула двери нового крытого зала
06 октября 2015 11:35

Новые возможности для спортсменов. Академия тенниса распахнула двери нового крытого зала

Президентский спортивный клуб в 2015 году отмечает 10-летие: стипендии, соревнования и поддержка талантов
06 октября 2015 10:45

Президентский спортивный клуб в 2015 году отмечает 10-летие: стипендии, соревнования и поддержка талантов