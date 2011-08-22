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В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

22 августа 2011 14:59
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Прекрасный футбольный праздник, украшенный отличным настроением и задором участников, состоялся в субботу в Гомеле, который стал эпицентром празднования столетия белорусского футбола.

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

Весьма символично, что в канун торжественных мероприятий очень аргонично вплелись и чествование ветеранов игры № 1, опытных, заслуженных мастеров футбола, и по-юношески задорные, живые и озорные показательные выступления участников детского футбольного фестиваля.

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

Одним словом, можно сделать вывод: отечественный футбол, хоть и находится в уже весьма почетном возрасте и успел поднакопить опыт, к тому же, может похвастаться рядом громких побед, все еще обладает огромным резервом для новых свершений.

И только благодаря таким замечательным ребятам, которые выходят на футбольные поля с азартом в глазах и жаждой побед, игра № 1 в Беларуси будет прогрессировать, при этом становиться все более популярной и массовой.

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

Праздничные мероприятия завершились товарищеским матчем между командами послов массового футбола и ветеранов Гомельской области.

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В зажигательной и бескомпромиссной борьбе хозяева взяли верх – 5:4, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

Кстати, на этом торжества по поводу юбилея белорусской игры № 1 не заканчиваются.

В Гомеле отпраздновали 100-летие белорусского футбола

В сентябре по всей стране пройдет Единая неделя массового футбола. А после с поздравительными миссиями в столицу Беларуси пожалуют представители ФИФА, УЕФА и футбольных федераций других европейских стран.

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