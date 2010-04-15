В футбольном чемпионате Беларуси прошли матчи третьего тура

Лидеры турнирной таблицы, футбольный клуб «Минск» и борисовский БАТЭ, встречались на столичном «Динамо».

Порадовать болельщиков, пришедших понаблюдать за противостоянием, забитыми мячами командам так и не удалось. Исходом встречи стала нулевая ничья.

Таким образом, в отечественном первенстве уже после трёх игровых дней не осталось команд, не терявших очки. Мирным положением дел во встрече БАТЭ и «Минска» воспользовался «Витебск».

В гостевом поединке против столичного «Партизана» подопечные Юрия Коноплёва праздновали победу 2:0. На 55-ой минуте отличился Руслан Усов, на 70-ой голевое авторство оформил Виталий Панасюк. Эта виктория позволила северянам за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей возглавить турнирную таблицу как минимум до воскресенья, когда и состоится ближайший тур.

Среди результатов остальных поединков 3-го тура выделим неожиданную победу бобруйской «Белшины» над брестским «Динамо».