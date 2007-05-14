В Франции продолжается борьба гимнасток за Кубок мира

Инна Жукова и Любовь Черкашина до позднего вечера 14 мая соревновались на этапе Кубка мира во Франции. Прима белорусской гимнастики - Инна Жукова - по сумме четырех упражнений завоевала "бронзу", а Люба Черкашина - семь.

Однако огорчает другой факт: украинка Бессонова - "бронзовый" призер Афин - на второй ступеньке пьедестала. А выиграла многоборье юная Евгения Канаева из России.

Ирина Винер в Корбэй-Эссон отправила не первый состав сборной. Кабаеву, Капранову и Сессиону зрители так и не увидели. Приехала Канаева. Талантливой и перспективной гимнастке удалось обойти заслуженных конкуренток. Случилось это 12 мая, а вчера россиянка пошла еще дальше: выиграла три "золота" в отдельных видах и один раз в упражнениях с булавами, пропустив вперед Бессонову.

Инна Жукова сумела взять "бронзу" в композиции с лентой. Со скакалкой стала 4-ой, а с обручем и булавами из-за потерь предмета и других серьезных ошибок - только седьмая. Кстати, гадать о готовности Инны не хочется. Возможно, белоруска экономила силы в преддверии домашнего этапа Гран-при.

Он пройдет в Минске уже в эти выходные, а может, сказались пропущенные старты вначале сезона, когда гимнастка болела.