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В финале Международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси вновь встретятся команды Беларуси и России

07 января 2012 13:47
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Вечером на льду спорт-комплекса «Минск-Арена» за главный приз уже в восьмой раз поспорят дружины Беларуси и России, что стало уже традицией.

Белорусская команда пять раз становилась победителем турнира и только дважды уступила россиянам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А бронзовый призер уже известен. Победным минский лед оказался для игроков из Австрии. Они обыграли чехов со счетом 6:5. Причем обе дружины по одному разу уже занимали на рождественском турнире третье место.

Бернд Ягер, нападающий команды Австрии:
Чехия – хорошая команда. И мы знали об этом. Но нам сегодня было важно сыграть в свой хоккей, и это удалось. А, вообще, было очень весело. Нам повезло сыграть на «Минск-Арене». Очень современное и впечатляющее сооружение, отличные болельщики и атмосфера вокруг хоккея. Надеюсь, здесь сегодня повезет команде Беларуси.

# Белоруссия

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