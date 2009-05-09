В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные России и Канады

Команды разыграют чемпионский титул второй год подряд. Год назад в канадском Квебеке верх в финальном поединке взяли россияне – 5:4.

Первыми финалистами стали россияне, которые 8 мая в швейцарском Берне взяли верх над командой США – 3:2 (Ковальчук, 32, Фролов, 35, Горовиков, 59, в большинстве – Браун, 24, Окпосо, 39).

Решающую шайбу дружина Вячеслава Быкова забросила за 107 секунд до завершения основного времени матча, реализовав численное преимущество. На нынешнем чемпионате мира сборные России и США уже встречались. В квалификационном раунде россияне также победили – 4:1.

Во втором полуфинале сборная Канады обыграла команду Швеции – 3:1 (Д.Рой, 7, 31, в большинстве, Хоркофф, 30 – Л.Эрикссон, 47). Примечательно, что на прошлогоднем мировом форуме канадцы также выбили шведов из борьбы за золото в полуфинале (5:4).

Финал и поединок за бронзовые медали, в котором встретятся сборные Швеции и США, пройдут 10 мая.

В споре бомбардиров чемпионата мира лидируют Мартен Сен-Луи (Канада) – 15 (4+11) очков, Илья Ковальчук (Россия) – 14 (5+9), Стив Стэмкос (Канада) – 11 (7+4), Ши Вебер (Канада) – 11 (4+7).

Россияне вышли в финал в четвертый раз в своей истории. В 1993 и 2008 годах они стали чемпионами, в 2002-м довольствовались серебром.

Сборная Канады на шести предыдущих турнирах лишь однажды (в 2006 году) не дошла до финала. Трижды канадцы были первыми, дважды становились серебряными призерами.

Всего же «Кленовые листья» выигрывали золото 24 раза, сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, сообщает корреспондент БЕЛТА.