В эти выходные Августовский канал стал центром водного туризма Беларуси

Около 200 спортсменов собрались здесь, чтобы открыть новый сезон. Соревнования "Нёманская весна-2008" - это первый спуск на воду после зимнего перерыва.

Соревнования по водному туризму "Неманская весна" проходят на августовском канале уже 35 лет. Когда-то здесь собирались энтузиасты-любители, сегодня спортсмены мирового уровня. За всю историю сплава организаторы не отказали в участии ни одной команде.

"В этих соревнования принимают участие как гродненские команды, так и сборные команды областей, - Сергей Тиханович, организатор соревнований. - Представлены все области Республики Беларусь. Команды коллективов физкультуры, команда гродненского университета и команды крупнейших заводов республики".

Команда по водному туризму Борисовского спортивного клуба сегодня фавориты соревнований. Наряду с зачётными заплывами может позволить себе провести мастер класс для новичков. Место проведения сплава это позволяет. Река Асташа - одна из немногих в Беларуси с таким быстрым, почти горным течением.

Сплав на Августовском канале - это не только спортивное мероприятие. Это еще и активный отдых. О здоровом образе жизни здесь не говорят, его ведут.

"Соревнования очень полезно проводить, во-первых, для молодёжи, - говорит Михаил Кожуро, заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма Гродненского облисполкома. - Они знакомятся с белорусской частью Августовского канала. Ну и конечно здоровый образ жизни, они учатся как правильно себя вести, безопасно и один из главных мотивов, это охрана природы. Разведя костер, ребята учатся, как это правильно делать, как за собой убирать, чтобы не оставлять мусор".

Сезон водного туризма на Августовском канале открыт. Удачный старт, уверяют участники-"старожилы", это успешное выступление на протяжении всего года. Впереди международные соревнования в России.

