В эстонском Отепя продолжается чемпионат Европы по биатлону

Лидеры белорусской сборной после выступления на Олимпиаде в Ванкувере континентальные старты пропускают, планомерно готовясь к этапу Кубка мира, который 10 марта примет у себя финский Контиолахти.

На первенстве Старого Света выступает второй состав. Сегодня в программе соревнований — командные старты.

Один из них, смешанная эстафета, уже завершился. На двух первых этапах по 6 километров бежали девушки — Ирина Кривко и Алла Толкач, после чего на дистанцию в 7,5 километров поочередно ушли Александр Михалёв и Артем Лещенко.

Белорусский квартет занял 5-е место из 13 сборных. Наши стреляющие лыжники использовали 13 дополнительных патронов и ушли на 3 штрафных круга, проиграв победителям почти 4,5 минуты. А золото выиграла команда Франции.