В экстралиге открытого чемпионата Беларуси по хоккею сыграно шесть матчей

Безоговорочный лидер турнира — минская команда «Юность» — гостила в Бресте и одержала победу – 3:2, продлив тем самым свою выигрышную серию до 14 поединков.

Минский клуб непрерывно побеждает уже полтора месяца, начиная с 12 декабря прошлого года. Отметим, что это рекорд нынешнего белорусского сезона.

Два матча вчерашнего игрового дня принесли успех хозяевам: лиепайский «Металлург» одолел дома новополоцкий «Химик-СКА» — 4:1, а рижское «Динамо-Юниор» также на родном льду оказалось сильнее Витебска — 3:1.

В трех оставшихся поединках удача была на стороне гостей: могилевское «Химволокно» выиграло в Гродно у «Немана» — 5:2, солигорский «Шахтер» в Жлобине у «Металлурга» — 3:2, наконец, минский «Керамин» в Бобруйске огорчил местный «Шинник» – 2:0.