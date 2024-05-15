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В Доме футбола прошла жеребьёвка второй стадии Кубка Беларуси

15 мая 2024 14:12
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В Доме футбола прошла жеребьевка второй стадии Кубка Беларуси сезона 24-25. На этом этапе свои силы попробуют 32 коллектива, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Доме футбола прошла жеребьёвка второй стадии Кубка Беларуси-1

Они представляют первую и вторую лиги национального первенства. Матчи будут сыграны 22 и 23, а также 29 и 30 мая. Уже со следующего круга, 1/16 финала, в борьбу вступят команды элитного дивизиона.

# Футбол Беларуси

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