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В чешской Рачице стартовал чемпионат мира по академической гребле среди юниоров

05 августа 2010 14:50
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Соревнования собрали молодых спортсменов более чем из 50 стран.

Многочисленной делегацией представлена в Чехии белорусская команда. Наши гребцы поборются за медали в семи классах судов.

По традиции в стартовый день состязаний проходят предварительные заезды. По их итогам двум белорусским лодкам удалось напрямую квалифицироваться в финалы. Женская четверка парная в составе Татьяны Климович, Дарьи Марченко, Анны Колышкиной и Анны Сычевой финишировала первой в своем заезде и поборется в воскресенье за награды. Зарезервировала место в главном финале и наша двойка распашная — Алина Кожемяко и Инна Халимончикова. Мужской парная двойка — Владимир Боклин и Михаил Барановский — прошла в четвертьфинал. Остальным белорусским лодкам предстоит борьба в утешении.

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