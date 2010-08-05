В чешской Рачице стартовал чемпионат мира по академической гребле среди юниоров

Соревнования собрали молодых спортсменов более чем из 50 стран.

Многочисленной делегацией представлена в Чехии белорусская команда. Наши гребцы поборются за медали в семи классах судов.

По традиции в стартовый день состязаний проходят предварительные заезды. По их итогам двум белорусским лодкам удалось напрямую квалифицироваться в финалы. Женская четверка парная в составе Татьяны Климович, Дарьи Марченко, Анны Колышкиной и Анны Сычевой финишировала первой в своем заезде и поборется в воскресенье за награды. Зарезервировала место в главном финале и наша двойка распашная — Алина Кожемяко и Инна Халимончикова. Мужской парная двойка — Владимир Боклин и Михаил Барановский — прошла в четвертьфинал. Остальным белорусским лодкам предстоит борьба в утешении.