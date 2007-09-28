В чемпионате страны по хоккею состоялось четыре поединка

Столичный Керамин в родных стенах переиграл аутсайдера Брест. В первом периоде тремя шайбами отметились Царегородцев, Жидких и Чуприс. Во второй трети силами Левицкого и Каркоцкого брестчане попытались переломить ход поединка. Но в заключительной двадцатиминутке точку в мачте поставил Царегородцев 4:2, таким образом.
Вот как завершились другие встречи. Химволокно уступило Неману, а минское Динамо - Витебску. Химик-СКА был сильнее Юности.
В турнирной таблице первую строчку занимает Керамин, за которым расположились Витебск и Юность.
Керамин 9 22
Витебск 9 19
Юность 9 17
Химволокно 9 15
Неман 9 13
Химик-СКА 9 13
Динамо 9 12
Металлург 9 11
Гомель 9 10
Брест 9 3