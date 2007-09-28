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В чемпионате страны по хоккею состоялось четыре поединка

28 сентября 2007 16:13
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Накануне в чемпионате страны по хоккею состоялось четыре поединка, которые подвели черту под первым кругом первенства.

Столичный Керамин в родных стенах переиграл аутсайдера Брест. В первом периоде тремя шайбами отметились Царегородцев, Жидких и Чуприс. Во второй трети силами Левицкого и Каркоцкого брестчане попытались переломить ход поединка. Но в заключительной двадцатиминутке точку в мачте поставил Царегородцев 4:2, таким образом.
Вот как завершились другие встречи. Химволокно уступило Неману, а минское Динамо - Витебску. Химик-СКА был сильнее Юности.
В турнирной таблице первую строчку занимает Керамин, за которым расположились Витебск и Юность.  

Керамин        9 22
Витебск          9 19
Юность           9 17
Химволокно  9 15
Неман            9 13
Химик-СКА    9 13
Динамо          9 12
Металлург      9 11
Гомель          9 10
Брест              9 3

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