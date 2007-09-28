Накануне в чемпионате страны по хоккею состоялось четыре поединка, которые подвели черту под первым кругом первенства.

Столичный Керамин в родных стенах переиграл аутсайдера Брест. В первом периоде тремя шайбами отметились Царегородцев, Жидких и Чуприс. Во второй трети силами Левицкого и Каркоцкого брестчане попытались переломить ход поединка. Но в заключительной двадцатиминутке точку в мачте поставил Царегородцев 4:2, таким образом.

Вот как завершились другие встречи. Химволокно уступило Неману, а минское Динамо - Витебску. Химик-СКА был сильнее Юности.

В турнирной таблице первую строчку занимает Керамин, за которым расположились Витебск и Юность.

Керамин 9 22

Витебск 9 19

Юность 9 17

Химволокно 9 15

Неман 9 13

Химик-СКА 9 13

Динамо 9 12

Металлург 9 11

Гомель 9 10

Брест 9 3

