В чемпионате Беларуси по хоккею определился последний четвертьфиналист. Путевку в Кубок Президента заполучил «Химик». Новополочане в матче-триллере сломили сопротивление оршанского «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт дуэли интриги не таил. Хозяева льда ушли в комфортный отрыв – 3:0. Затем соперники обменялись голами, но в третьем периоде «железнодорожники» сравняли цифры на табло. Последнее слово осталось за «Химиком». На 54-й минуте Землянкин дарит клубу путевку в первый раунд плей-офф. «Юность» и «Металлург» начнут выяснение отношений в воскресенье, 10 марта, остальные – в субботу.