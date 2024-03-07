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В чемпионате Беларуси по хоккею определился последний четвертьфиналист

07 марта 2024 11:18
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В чемпионате Беларуси по хоккею определился последний четвертьфиналист. Путевку в Кубок Президента заполучил «Химик». Новополочане в матче-триллере сломили сопротивление оршанского «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В чемпионате Беларуси по хоккею определился последний четвертьфиналист-1

Старт дуэли интриги не таил. Хозяева льда ушли в комфортный отрыв – 3:0. Затем соперники обменялись голами, но в третьем периоде «железнодорожники» сравняли цифры на табло. Последнее слово осталось за «Химиком». На 54-й минуте Землянкин дарит клубу путевку в первый раунд плей-офф. «Юность» и «Металлург» начнут выяснение отношений в воскресенье, 10 марта, остальные – в субботу.

# Хоккей Беларуси

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