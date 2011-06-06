В чемпионате Беларуси по футболу среди женских команд состоялись матчи 10 тура

Пока мужские клуби Высшей лиги белорусского чемпионата наслаждаются июньской паузой в календаре и, несмотря на знойную погоду, оттачивают свое мастерство на тренировках для дальнейших подвигов в нынешнем сезоне, женские команды нашей элиты продолжают напряженную борьбу в чемпионатном марафоне.

В том, что соперничество в белорусском первенстве и вправду имеет серьезный характер, а порой преподносит отечественным болельщикам непредсказуемые сюрпризы, можно было убедиться в одном из матчей 10 тура, в котором очаровательные представительницы футбольного клуба «Минск» принимали на стадионе «Торпедо» гродненских девушек из команды «НИВА-Белкард».

Минчанки без устали наседали на владения голкипера «НИВЫ» Ольги Савостьян, но все атакующие попытки хозяек поля, где весьма заметными персонами были привычные к жаркой погоде камерунские легионерки, тем не менее, получили практически нулевой КПД. Чаще остальных воротам гродненчанок пыталась угрожать статная Эндиола Пруденс (одна забившая в нынешнем чемпионате мячей больше, чем все футболисты «НИВЫ-Белкард» вместе взятые). Вот только согласие с камерунскими футбольными богами темнокожая «газель Лола» так и не нашла. Ничья – 0:0. Футболистки «Минска» теряют важные очки, столь необходимые в погоне за главными чемпионатными соперницами.

Они, кстати, в субботнем туре осечек не допустили. Столичная «Зорка-БДУ» разгромила в гостях «Молодечно», а «Бобруйчанка» не испытала проблем в поединке с витебским «Университетом».

Турнирную таблицу после 10 проведенных матчей по-прежнему возглавляет «Зорка». Судя по всему, именно столичный клуб уйдет табличным лидеров на более чем двухнедельную чемпионатную паузу, которая наступит сразу после следующего, 11 тура. Его матчи пройдут в ближайшее воскресенье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».