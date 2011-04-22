В чем причина провала юношеской сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Первом дивизионе?

Две съемочные группы, парочка родителей. Никто больше команду в аэропорту не встречал. Даже из Федерации ни один представитель не показался. Еще бы – у поражения друзей нет.

Между тем, осталось стойкое впечатление, что налицо системный сбой. Хотя участники событий видят причины в целом наборе частностей.

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной Беларуси U-18:

Честно говоря, я сам еще не могу понять и осознать, как и почему. Мы не были слабее соперников. Даже во многих компонентах сильнее.

Иван Дунаев, сборная Беларуси U-18:

Где-то везение было не на нашей стороне, где-то судьи больше помогали соперникам.

Артур Гаврус, сборная Беларуси U-18:

Немного нас подвела игровая дисциплина. Не выполняли требования. Было много удалений.

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной Беларуси U-18:

В основном, команда играла неплохо. Были детские ошибки, которые, скорее всего, повлияли на результат.

К тому, что молодежная сборная окопалась в Первом дивизионе, мы уже начали привыкать. Но юношам ранее постоянно удавалось возвращаться в элиту. Теперь этот светлый момент придется ждать как минимум два года. Команда, занявшая в этом году четвертое место в Первом дивизионе, попадет только во вторую группу и на будущий сезон сможет переместиться лишь в первую, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдуард Валиуллин, главный тренер сборной Беларуси U-18:

Кризиса как такового нет. Есть индивидуально сильные игроки. Но здесь сыграло наш «авось».

Традиционный «авось», действительно, имел место. Сравнить то, как готовил команду в прошлом сезоне Владимир Сафонов и как теперь Эдуард Валиуллин – это небо и земля.

А ведь и год назад тренер жаловался на определенные проблемы с подготовкой. Чего уже говорить теперь? На последнем сборе команда сыграла лишь с «Динамо-Шинником» и латышами.

Артур Гаврус, сборная Беларуси U-18:

Не хватало спаррингов именно с сильными соперниками. А те команды, с которыми мы играли, – это не сборные. Можно было сделать больше спаррингов с командами, которые тоже готовились к чемпионату мира.

Иван Дунаев, сборная Беларуси U-18:

Согласен, что опыта не хватило. Надо делать больше спаррингов. Больше принимать участия в таких турнирах.

Возможно, именно это помешало команде удачно стартовать в Мариборе. А ведь стартовые матчи решили все. После поражения от словенцев и французов надеяться на выход в элиту уже не приходилось.

Андрей Кравченко, сборная Беларуси U-18:

Настраивались на всех, всех надо было обыграть. Но не хватило настроя на игру со словенцами.

В нашей группе были команды одинакового уровня.

Кравченко, Дунаев, Степанов сезон отыграли в МХЛ. Печур, Самохин, Зазон, Шелепьев выиграли Высшую лигу в составе «Динамо-Шинника», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гаврус давно уже на виду в нашем юношеском хоккее. Так что, перспективные игроки у нас есть. Надо только создать из них перспективную сборную, а то ведь застрянем в Первом дивизионе навсегда.